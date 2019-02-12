قناة تركية: الانفجار على الجانب السوري من بوابة كلس خلّف 3 جرحى

أفادت قناة "إن تي في" التركية، بأن الانفجار الذي وقع على الجانب السوري من بوابة كلس الحدودية مع ​تركيا​، في بلدة كوبانبي، خلّف 3 جرحى. مشيرة الى أن الهجوم نفذ بواسطة ​سيارة​ محملة بالمتفجرات.

وكشف مسؤول تركي للقناة التركية، أنّ المصابين قد تم نقلهم إلى ​مستشفيات​ داخل الأراضي التركية.