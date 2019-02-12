النشرة: رتل عسكري أميركي انسحب من مدينة الشدادي بريف الحسكة

علمت "النشرة" أن رتلا عسكريا أميركيا انسحب من مدينة الشدادي بريف ​الحسكة​ الجنوبي وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران المروحي الأميركي في المنطقة.

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