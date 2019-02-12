دفاع تركيا: تحييد 56 مسلحا من العمال الكردستاني بتركيا والعراق خلال 3 أسابيع

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن "تحييد 56 مسلحا من حزب "العمال الكردستاني" بعمليات داخل البلاد وفي شمال العراق خلال ثلاثة أسابيع"، مشيرةً إلى أن "عدد المسلحين الذي تم تحييدهم في عملية "غصن الزيتون" بسوريا، بلغ 4 آلاف و608 إرهابيين".
وشددت على أن "الجيش التركي سيواصل الرد في اطار الدفاع المشروع عن النفس، على الهجمات التي يقوم بها حزب "العمال الكردستاني" انطلاقا من بلدة تل رفعت بهدف زعزعة الطمأنينة في منطقة "غصن الزيتون".
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