"التعليم" تعلن موعد المسح الطبي لـ"الأنيميا والتقزم" لطلاب الابتدائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق المسح الطبي الشامل لأمراض: الأنيميا، السمنة، وقصر القامة، والأمراض غير السارية، على طلاب المرحلة الابتدائية بجميع المدارس خلال العام الدراسي 2018/2019، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية و التعليم والتعليم ‏الفني.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، تأتي الحملة في ضوء الجهود المشتركة فيما بين وزارتي التربية والتعليم، والصحة والسكان، وانطلاقاً من كون الصحة العامة هي أحد مكونات التنمية في المجتمع ‏المصري.

وانتهت الوزارة من وضع مخطط زمني لحملة المسح الطبي الشامل، بحيث تبدأ اعتبارا من شهر فبراير الجاري وحتي شهر إبريل المقبل، على جميع طلاب المدارس ‏الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، من خلال برنامج زمني ينفذ على ثلاث مراحل على النحو التالي:‏

المرحلة الأولى: خلال شهر فبراير، وتشمل المحافظات الآتية: (الفيوم- دمياط ‏‏–أسيوط- مطروح –‏بورسعيد- جنوب سيناء-القليوبية- البحيرة -الإسكندرية - ‏الجيزة) .

المرحلة الثانية: خلال شهر مارس وتشمل المحافظات الآتية: (القاهرة – السويس- ‏الإسماعيلية- ‏كفر الشيخ – المنوفية – بني سويف – سوهاج – شمال سيناء- البحر ‏الأحمر – أسوان – الأقصر).

المرحلة الثالثة: في نهاية شهر مارس وخلال شهر أبريل وتشمل المحافظات الآتية: ‏‏(الدقهلية- ‏الشرقية – الغربية- قنا – المنيا – الوادي الجديد).

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه تم التوجيه لجميع مديري المديريات التعليمية لاتخاذ كافة ‏الإجراءات اللازمة وتسهيل مهام اللجان المختصة من وزارة الصحة والسكان لإجراء عملية المسح الطبي ‏الشامل لأمراض (الأنيميا- السمنة- قصر القامة) على 3 مراحل على طلاب التعليم الابتدائي بأنواعه ‏المختلفة خلال العام الدراسي 2018/2019.

وأضاف حجازي، أن الوزارة وجهت بتسهيل مهام عمل لجان وزارة الصحة المكلفة بعملية ‏المسح الطبي، وإبراز أهمية عملية المسح في وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل مهام لجنة وزارة ‏الصحة في تنفيذ إجراءات المسح بالمدارس، ومناشدة أولياء أمور الطلاب بأهمية إجراء ‏الفحص الطبي حفاظاً علي صحة الطلاب.

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