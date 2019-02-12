محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق المسح الطبي الشامل لأمراض: الأنيميا، السمنة، وقصر القامة، والأمراض غير السارية، على طلاب المرحلة الابتدائية بجميع المدارس خلال العام الدراسي 2018/2019، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية و التعليم والتعليم الفني.
وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، تأتي الحملة في ضوء الجهود المشتركة فيما بين وزارتي التربية والتعليم، والصحة والسكان، وانطلاقاً من كون الصحة العامة هي أحد مكونات التنمية في المجتمع المصري.
وانتهت الوزارة من وضع مخطط زمني لحملة المسح الطبي الشامل، بحيث تبدأ اعتبارا من شهر فبراير الجاري وحتي شهر إبريل المقبل، على جميع طلاب المدارس الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، من خلال برنامج زمني ينفذ على ثلاث مراحل على النحو التالي:
المرحلة الأولى: خلال شهر فبراير، وتشمل المحافظات الآتية: (الفيوم- دمياط –أسيوط- مطروح –بورسعيد- جنوب سيناء-القليوبية- البحيرة -الإسكندرية - الجيزة) .
المرحلة الثانية: خلال شهر مارس وتشمل المحافظات الآتية: (القاهرة – السويس- الإسماعيلية- كفر الشيخ – المنوفية – بني سويف – سوهاج – شمال سيناء- البحر الأحمر – أسوان – الأقصر).
المرحلة الثالثة: في نهاية شهر مارس وخلال شهر أبريل وتشمل المحافظات الآتية: (الدقهلية- الشرقية – الغربية- قنا – المنيا – الوادي الجديد).
وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه تم التوجيه لجميع مديري المديريات التعليمية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتسهيل مهام اللجان المختصة من وزارة الصحة والسكان لإجراء عملية المسح الطبي الشامل لأمراض (الأنيميا- السمنة- قصر القامة) على 3 مراحل على طلاب التعليم الابتدائي بأنواعه المختلفة خلال العام الدراسي 2018/2019.
وأضاف حجازي، أن الوزارة وجهت بتسهيل مهام عمل لجان وزارة الصحة المكلفة بعملية المسح الطبي، وإبراز أهمية عملية المسح في وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل مهام لجنة وزارة الصحة في تنفيذ إجراءات المسح بالمدارس، ومناشدة أولياء أمور الطلاب بأهمية إجراء الفحص الطبي حفاظاً علي صحة الطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم" تعلن موعد المسح الطبي لـ"الأنيميا والتقزم" لطلاب الابتدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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