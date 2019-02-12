النائب العام يكلف الاتصالات بحجب المواقع التي تبث المقاطع المنافية للآداب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
كلَّف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب.
وقالت النيابة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019.
وطلبت النيابة من وزارة الاتصالات إخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف القرار سالف الذكر.
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