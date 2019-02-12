"النواب" يستقبل وفد صندوق النقد.. و"عيسى": اللقاء مُثمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

استقبل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وفدًا من صندوق النقد الدولي الذي يزور مصر حاليا، برئاسة الدكتور جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولى، ومعه رئيس مكتب الصندوق في القاهرة.

وكان في استقبال الوفد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية.

وقال الدكتور حسين عيسي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي كان مثمر جدا، وشرحنا وجهة نظرنا تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعاون الذى تم بين البرلمان والحكومة فى سبيل إنجاج البرنامج، وعرضنا دور صندوق النقد والاتفاقية التى تمت فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى".

وأضاف: "وفد الصندوق أبدى سعادته الكبيرة وأكدوا أن هناك إنجاز كبير جدا تحقق خلال السنتين الماضيتين فى تطبيق برنامج الإصلاح، وإن مصر قدمت نموذج يحتذى به بدليل أن جميع المؤشرات الاقتصادية ارتفعت وتحسنت، سواء معدل النمو أو التضخم أو البطالة، وهم يثمنوا ذلك، وقالوا إنه آخر مواجهة أو بعثة المواجهة هتم فى يونيو القادم، وآخر شريحة من القرض ستصرف فى شهر أكتوبر أو نوفمبر القادم، وهذا ليس معناه توقف التعاون مع مصر، بل هم جاهزون للتعاون واستكمال الإصلاح الاقتصادى".