طرح مناطق استثمارية لزراعة النخيل ضمن مبادرة "السيسي" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بتخصيص مناطق بكل مركز من المراكز الإدارية الخمسة، وذلك للاستثمار في زراعة النخيل فقط، وبتيسيرات في السداد ليكون سداد أول قسط بعد ثلاث سنوات لضمان الإنتاج وكذلك تلافي الإجراءات الروتينية المعوقة سواء بنظامي الإيجار أو التملك.

وأكد "الزملوط"، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتوسع في زراعة النخيل ومضاعفة الإنتاج وإقامة أول بورصة للتمور علي أرض المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأس "الزملوط" لاجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء المجلس لمناقشة عدد من المشروعات الراغبة في الاستثمار بمجال النخيل.