محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إزالة 134 حالة تعدي على الأراضي المملوكة للدولة بـ7 مراكز ومدن على مستوى المحافظة في إطار الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات.
وقال بيان للمركز الإعلامي للمحافظة، أنه جرى إزالة 134 حالة تعدي اليوم في 7 مدن ومراكز هي (الجمالية والمنصورة وطلخا ومنية النصر والسنبلاوين والمنزلة ودكرنس).
من جانبه قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن عملية إزالة التعديات تمثل هدفًا رئيسيا لفرض القانون ومحاسبة المخالفين، مشيرًا إلى أن الوزارات التي تتعاون في عمليات الإزالة منذ إطلاق الموجة 12 تعمل في تنسيق كامل مع قوات الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الدقهلية: إزالة التعديات على أملاك الدولة تتم بتنسيق كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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