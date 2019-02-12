بولتون يتوعد الدول الداعمة لمادورو

جون بولتون

وكالات

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن دولا وشركات تدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأمريكا لن تنسى هذا الأمر.

وكتب بولتون عبر حسابه على موقع تويتر اليوم الثلاثاء: "لن تنسى أمريكا دور بعض الدول والشركات في دعم مادورو لسرقة موارد فنزويلا"، مضيفا: "أمريكا لن تنسى هذا الموقف".

وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر في استخدام كل قواها للحفاظ على أموال الشعب الفنزويلي"، مضيفا: "نشجع كل الأمم للعمل معا للحفاظ على أموال فنزويلا".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراجواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، جواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأيّدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.