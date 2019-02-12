العراق يعتقل 3 عناصر من داعش بالموصل

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افراد من الشرطة العراقية يعتقلون احد العناصر الارهابية - ارشيفيةوكالات
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، أن مديريةشرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناء على معلومات دقيقة، ومذكرات قبض قضائية؛ ألقت القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي
يذكر أن الأجهزة الأمنية تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من الإرهابيين ببغداد والمحافظات العراقية الأخرى.
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