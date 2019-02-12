العراق يعتقل 3 عناصر من داعش بالموصل

افراد من الشرطة العراقية يعتقلون احد العناصر الارهابية - ارشيفية

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي

في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، أن مديرية

شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناء على معلومات دقيقة، ومذكرات قبض قضائية؛ ألقت القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابيفي منطقة حي الرفاعي في مدينة الموصل بمحافظة نينوى العراقية، مبينة أن المعتقلين كانوا يقومون بتفخيخ العجلات إبان سيطرة "داعش" على مدينة الموصل.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من الإرهابيين ببغداد والمحافظات العراقية الأخرى.