- 1/2
- 2/2
اعتقلت الشرطة المغربية 3 فرنسيين بمدينة سلا غربي البلاد، إثر الاشتباه في تورطهم في تمويل الإرهاب والارتباط بمسلحين ينشطون في تنظيمات متشددة.
وقالت الشرطة المغربية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن التحريات كشفت تواصلالمشتبه فيهم مع مقاتلين من تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.
وذكرت شبكة سكاي نيوز عربية أن المعتقلين كانوا يحاولون جمع تبرعات لفائدة متطرفين بغرض تمويل عمليات
وأورد البيان أن الموقوفين أحيلوا إلى النيابة العامة المكلفة مكافحة الإرهاب، بهدف استكمال التحقيقات معهم.
ومنذ الهجومين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) عام 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في 2011، شدد المغرب إجراءاته الأمنية، وعزز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة المغربية تعتقل 3 فرنسيين بشبهة الانتماء إلى داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.