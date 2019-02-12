نزع 578 لغمًا باليمن زرعها الحوثيون خلال الأسبوع الأول من فبراير

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أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم الثلاثاء، نزع 578 لغمًا خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أنه بذلك يرتفع إجمالي ماتم نزعه منذ بداية المشروع إلى 41 ألفًا و591 لغمًا زرعتها ميليشيات الحوثي في الأراضي والمدارس والبيوت وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، مشيرًا إلى
وتعمدت ميليشيا الحوثي زرع عدد كبير من الألغام في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها قبيل تحريرها، الأمر الذي بات يهدد حياة الآلاف من المواطنين في مختلف محافظات البلاد.
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