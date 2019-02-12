تحرير مجموعة من المختطفين بريف حلب الشرقي

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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم اليوم الثلاثاء تحرير مجموعة من المختطفين كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في بلدة دير قاق بريف حلب الشرقي.
وأشارت الوكالة إلى أن الدولة السورية تبذل جهودًا كبيرة لتحرير جميع المختطفين من براثن التنظيمات الإرهابية وإعادتهم إلى أهلهم وذويهم، حيث نجحت
يشار إلى أنه في الـ 24 من نوفمبر الماضي، تم تحرير 10 مختطفين بينهم امرأة كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في ريف حلب الشرقي.
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