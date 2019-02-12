بالفيديو... بري لـ"سعادته": يا خيي شيل هالتفلون من ايدك

سُجّل خلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب بغية مناقشة البيان الوزاري، إستخدام أحد النوّاب لهاتفه أثناء مداخلة عضو تكتّل لبنان القوي النائب ميشال معوض.

تصرّف النائب بما فيه من قلّة اهتمام بمداخلات "الزملاء" وبجلسة في غاية الأهميّة، دفع الرئيس نبيه برّي الى التوجّه اليه بالقول:"يا خيي قملي هالتفلون من ايدك هون ممنوع".

إشارة، الى أنّ كلمة النائب معوض، تخلّلها الكثير من "الأحداث" سواء لناحية طلبه الوقوف دقيقة صمت عن روح جورج زريق، وردّ الرئيس برّي عليه بالقول:"الوقوف يجب أن يتمّ عن الدولة اللبنانيّة". أو لناحية السجال الذي حصل بينه وبين النائب فيصل كرامي، وصولاً الى الردّ الذي تعرّض له من قبل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار.