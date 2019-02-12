كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنقرة تستضيف مباحثات روسية أمريكية حول أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المبعوث الروسى اليوم الثلاثاء ان محادثات افغانستان ستجرى فى انقرة يوم 22 فبراير.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي ، أعلن المبعوث الرئاسي الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف اجتماعه مع نظيره الأمريكي زالماي خليل زاد.

وقال إن الجانبين اتفقا على الاجتماع في مكان محايد في المنطقة وظهرت تركيا كخيار "مريح".

ومن بين القضايا الأخرى ، تخطط الأطراف لمناقشة عقد جولة أخرى من مؤتمر موسكو حول التسوية الأفغانية ، على حد قوله.

حيث عُقد الاجتماع الأخير للجانبين في ديسمبر 2018 في موسكو حيث التقيا أيضا مع قادة طالبان.

وأشاد كابولوف بالتطورات الأخيرة في عملية السلام الأفغانية ، وتوقع أن يكون هذا العام "حاسما" لإنهاء الحرب التي استمرت 17 عاما و "استعادة أفغانستان مستقلة خالية من الإرهاب والمخدرات".

وقال المبعوث الروسي إن الانتخابات الرئاسية المقبلة في أفغانستان ستلعب دورا هاما حيث سيكون المرشح الفائز مقبولا لجميع أصحاب المصلحة.

وتقود الولايات المتحدة جولة من المحادثات مع طالبان وأصحاب المصلحة الإقليميين بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان.

وبينما أجرت حركة طالبان محادثات مع سياسيين أفغان ومسؤولين أمريكيين ، رفضوا الاعتراف بحكومة كابول أو التفاوض معهم - وهي رقعة صعبة تحاول جميع الأطراف حلها.

وتؤكد كابول أن أي خطة سلام يجب أن تكون مملوكة لأفغاني وأن تقودها أفغانستان.