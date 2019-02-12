كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات بونتلاند الصومالية تستهدف قواعد تنظيم الدولة الإسلامية قرب بوساسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت قوات بونتلاند الصومالية هجوما عسكريا مشتركا ضد قواعد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال مدينة بوساسو ، وسط زيادات في القتال بين حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية.

كما ورد أن القوات العسكرية المشتركة دمرت عدة قواعد للمتشددين حول الجبال في شمال بوساس.

ويقول محمد أحمد حسين ، وهو ضابط عسكري ، إن قواته اعتقلت العديد من الأشخاص ، الذين يقول أنهم كانوا يتآمرون للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وتم نقل المشتبه بهم إلى مركز الشرطة في المدينة لمزيد من التحقيقات.

كما أعلنت قوات بونتلاند إنه سيستمر في استهداف قواعد الدولة الإسلامية وحركة الشباب ، بحسب بيان للجيش.