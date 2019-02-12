كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قادة الجيش الأفريقي يلتقون حول استراتيجية الخروج في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ القادة العسكريون لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال اجتماعاً استمر أربعة أيام في مقديشو لوضع خطة شاملة من شأنها توجيه إستراتيجيتهم للخروج.

وقال نائب رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي "سيمون مولونغو"، إن الخطة ستحدد الأنشطة والعمليات التي سيتم تنفيذها في إطار المفهوم الجديد للعمليات ، كما تحدد إطارًا زمنيًا والدعم اللوجستي اللازمين لتنفيذ الأنشطة.

وقال مولونجو في الافتتاح الرسمي للمؤتمر في بيان "نحتاج إلى الاكتفاء بالموارد القليلة التي نملكها وتنفيذ مؤتمر جديد لمساعدة البعثة على الوفاء بولايتها في تأمين الصومال".

وسيكون هذا المؤتمر إﻃﺎر إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺒﻌﺜﺔ ،ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺒﻌﺜﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 2018 – 2021.

ويجمع الاجتماع بين قادة القطاعات الذين يقودون الوحدات العسكرية من البلدان المساهمة بقوات إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ، وممثلين من الجيش الوطني الصومالي والأمم المتحدة وشركاء آخرين.

كما حث "مولونجو" القادة على التوصل إلى خطط عملية واقعية من شأنها ضمان تنفيذ متطلبات المؤتمر الرئيسية بنجاح.

وجاء الاجتماع ، يتوقع أن تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال بسحب قواتها بمقدار ألف جندي بحلول 28 فبراير ، وذلك تمشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في يوليو عام 2018.ووفقًا للقرار ، ستحتاج بعثة الاتحاد الأفريقي إلى تخفيض مستوى الأفراد النظاميين إلى 266 20 فردًا بحلول 28 شباط 2019 ، دون "أي تأخير إضافي".