كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في درنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى احترام القانون الإنساني الدولي واتخاذ تدابير لحماية المدنيين والمبانى في درنة. كما دعا المكتب إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في المدينة التي دمرتها الحرب ، مشيرًا إلى تقارير عن محاصرة المدنيين ، بمن فيهم كبار السن في المدينة القديمة دون أي خدمات أساسية.كما وصلت غرفة عمليات الكرامة التي سيطرت مؤخرا على درنة ابشع أنواع العنف ، حيث تم تشويه جثث منافسيها علانية مع الإفلات التام من العقاب ، في مشهد تكرر في وقت سابق عندما استولوا على بنغازي.

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