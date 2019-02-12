كشف تحقيق فرنسي، بث نهاية الأسبوع الماضي، على قناة “Tf1″، الفرنسية، معلومات جديدة عن قضية لمجرد.
وجاء في التحقيق أن لمجرد عرض مبلغ مليون أورو على “لورا بريول” لسحب شكايتها، وشهادة فتيات، يزعمن تعرضهن للاغتصاب من طرفه، منهن جزائرية.
لمجرد لم يرد على ما راج حوله، بينما يركز في إعداد إصدارات فنية جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر قضية لمجرد والاغتصاب.. تحقيق فرنسي يكشف ارتفاع عدد الضحايا وجزائرية بينهن – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.