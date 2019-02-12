قضية لمجرد والاغتصاب.. تحقيق فرنسي يكشف ارتفاع عدد الضحايا وجزائرية بينهن – فيديو

كشف تحقيق فرنسي، بث نهاية الأسبوع الماضي، على قناة “Tf1″، الفرنسية، معلومات جديدة عن قضية لمجرد.

وجاء في التحقيق أن لمجرد عرض مبلغ مليون أورو على “لورا بريول” لسحب شكايتها، وشهادة فتيات، يزعمن تعرضهن للاغتصاب من طرفه، منهن جزائرية.

لمجرد لم يرد على ما راج حوله، بينما يركز في إعداد إصدارات فنية جديدة.