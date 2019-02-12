"بولتون يمهد لحرب ضد إيران"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال السيناتور الديمقراطي الأميركي كريس ميرفي، اليوم الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي، جون بولتون، يمهد الطريق لحرب ضد إيران، ودعا ميرفي، في تغريده عبر حسابه على "تويتر"، الأميركيين إلى "التيّقظ لذلك".

ولفت إلى أن "بولتون، يقول إن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية. وهذا ببساطة أمر غير صحيح، حيث تقول الاستخبارات عكس ذلك، ونحن نعلم هذا". وأضاف أن بولتون "يمهد الطريق لحرب، وعلينا جميعا التيقظ لذلك".

والإثنين، نشر بولتون، مقطع فيديو، على الحساب الرسمي للبيت الأبيض على "تويتر"، قال فيه إن "إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية وصواريخ باليستية من أجل ترويع الشعوب المسالمة حول العالم".

كما وصف بولتون، إيران بأنها "لا تزال تمثل معقل الإرهاب الدولي".

وتضمن المقطع رسالة من بولتون، إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في الذكرى الأربعين لاحتفال إيران بالثورة الإسلامية، حيث قال له "لا أعتقد أنه ستكون أمامك سنوات أخرى للاحتفال بهذه الذكرى".

و في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، بدأت الولايات المتحدة تطبيق حزمة ثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في أيار/ مايو من نفس العام.