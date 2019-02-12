القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت الدولي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنها في صدد تطوير سيارات أجرة كهربائية "طائرة"، لنقل المسافرين بين الأرصفة الضخمة.
وتتعاون شركة فرابورت مع مصنعة الطائرات الألمانية "فولوكوبتر" والتي تقوم بتصنيع طائرات كهربائية ذات مقعدين متعددة المروحيات بإمكانها الطيران بقائد أو مستقلة.
وأشارت الشركة إلى أن إطلاق الخدمة ذاتها سيتأجل قليلا حتى وضع إطار قانوني للطيران المستقل، ومنح تراخيص لمثل تلك الطائرات لاستخدامها لنقل الركاب.
وقالت "فولوكوبتر" إن طائرتها المصنعة على أسس تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، تتميز بأنها هادئة الصوت وآمنة ولا تطلق انبعاثات.
والهدف النهائي هو أن تطير بدون طيار بعد وضع الأساس القانوني للطيران بدون طيار.
وقالت وكالة أمن الطيران الأوروبية إنها تقوم بوضع معايير تمكن من إصدار تراخيص لمثل هذه الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار فرانكفورت يعتزم إطلاق سيارة أجرة "طائرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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