شكرا لقرائتكم خبر عن "ماي" لا تنوي الاستقالة والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث السياسي باسم تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إن ماي لا تعتزم الاستقالة هذا الصيف نافيا تقارير عن اعتزامها الاستقالة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.وكانت صحيفة صن ذكرت أن ماي تتأهب للاستقالة في الصيف.



كانت هذه تفاصيل خبر "ماي" لا تنوي الاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.