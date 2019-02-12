وكالة أمريكية: تحالف مصر وقبرص واليونان يردع أطماع تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، الثلاثاء، إن الأطماع التركية في غاز البحر المتوسط كانت محل حوار جمع ممثلي برلمانات مصر وقبرص واليونان، الذي عقد في قبرص، مؤكدة أن التحالف بين البلدن الثلاث يردع هذه الأطماع.

وشارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري على رأس وفد برلماني في الاجتماع البرلماني الأول بين رؤساء برلمانات كل من مصر وقبرص واليونان، لمناقشة بعض القضايا محل الاهتمام المشترك.



ونقلت الوكالة الأمريكية عن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال قوله إن التعاون الأوثق بين القاهرة وجيرانها الإقليميين الذي يشمل مجالات عدة من بينها الطاقة هو "رد واضح على أي دولة تحاول عرقلة استغلال الموارد الطبيعية في البحر المتوسط بما في ذلك الغاز الطبيعي"، وذلك في إشارة إلى تركيا.

وأضاف عبدالعال أن اللقاء الذي تستضيفه قبرص منذ الإثنين يعد الأول من نوعه بين رؤساء برلمانات الدول الثلاث، وسيكون رافداً مهماً وداعماً للقمة الثلاثية التي تعقد على مستوى رؤساء تلك الدول.



وأشار إلى أن انتظام عقد هذه القمة سنويا بين الرئيس المصري ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان يعكس حرص هؤلاء القادة على تنسيق الجهود لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث.

ولفت إلى أن هذه "المصالح المشتركة أصبحت تتجاوز المصالح الخاصة بالغاز الطبيعي وترسيم الحدود البحرية إلى بناء كيان إقليمي مؤثر ورادع للقوى المزعزعة للاستقرار والأمن في المنطقة، والجماعات الإرهابية ذات الأيديولوجيات المتطرفة، وموجات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، التي أصبحت تشكل مصدر قلق لحكومات دول منطقة البحر المتوسط".





بدوره، تحدث رئيس البرلمان القبرصي ديميتريس سيلوريس، قائلاً إن تركيا تنتهك القانون الدولي بالادعاء في مناطق التنقيب عن الغاز في قبرص، مستخدمة "تهديدات واستفزازات".

وقال النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري لـ"العين الإخبارية" إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان وقبرص تسهم بشكل فعال في تحقيق مصالح المنطقة، وتنسف مخططات الدول التي تحاول السيطرة على الموقف لتحقيق مصالحها.

وأكد الخولي أن البلدان الثلاثة نجحت في إفشال مخططات عرقلة استغلال الموارد الطبيعية في البحر المتوسط، بما في ذلك الغاز الطبيعي.

وتزعم تركيا أن عملية التنقيب عن الغاز في قبرص، المنقسمة عرقيا، حيث تستولي تركيا على شمال الجزيرة، وتنتهك حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك الانفصاليين في احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط وتخطط للتنقيب عن الغاز في قبرص قريبا. كما أنها في مارس/آذار الماضي منعت سفينة تابعة لشركة إيني الإيطالية من التنقيب في المنطقة لصالح قبرص.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت منطقة شرق البحر المتوسط استكشافات متعددة للغاز الطبيعي، ما عزز من أهميتها الجغرافية والاستراتيجية، ويُعد أبرز الحقول المستكشفة حقل ظُهر المصري الذي يعد أكبر الحقول اكتشافاً حتى الآن في شرق المتوسط بتقديرات مبدئية بنحو 30 تريليون قدم مكعب.