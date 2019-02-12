انت الان تتابع ألمانيا: سوق العمل يحتاج 260 ألف مهاجر سنويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المهاجرون في ألمانيا

كشفت دراسة حديثة، أجريت بتكليف من مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية ونُشرت نتائجها، اليوم الثلاثاء، أن سوق العمل في ألمانيا تحتاج سنويا إلى 260 ألف قوى عاملة مهاجرة حتى عام 2060، ويأتي أقل من نصف هذا العدد من داخل الاتحاد الأوروبي والنصف الآخر من خارجه، وأظهرت الدراسة أن سوق العمل في ألمانيا بحاجة إلى أيدي عاملة مهاجرة سنويا على المدى المتوسط والبعيد تقدر على الأقل بنحو 260 ألف مهاجر، كما أن القوى العاملة ستتقلص بمقدار الثلث تقريبا (نحو 16 مليون شخص) بحلول عام 2060 بسبب شيخوخة المجتمع بدون هجرة.

وذكرت الدراسة، أن العمالة المهاجرة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا ستتراجع مستقبلا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ تتقارب القوة الاقتصادية وجودة الحياة في الدول الأوروبية تدريجيا، ما يؤدي إلى خفض الرغبة في قبول وظيفة بألمانيا، موضحة أن تلك الأسباب تزيد من أهمية استقطاب أيدي عاملة من دول خارج