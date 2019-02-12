انت الان تتابع منوتشين في بكين لاجراء محادثات تجارة بين الولايات المتحدة والصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إنه "يتطلع" إلى استئناف المفاوضات مع الصين وذلك لدى وصوله الى بكين الثلاثاء، فيما يتركز الاهتمام العالمي على ما إذا كان الجانبان سيتوصلان إلى اتفاق تجارة.

وظهر منوتشين في فندق في بكين قبل يومين من الموعد المقرر للاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين صينيين في العاصمة بكين، مع اقتراب المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق في الأول من آذار/مارس.

وصرح للصحافيين "من الرائع أن أعود هنا إلى بكين. نتطلع إلى الأيام العديدة المهمة من المحادثات".

وسينضم إلى منوتشين ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتنهايزر إضافة إلى ديفيد مالباس، مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة البنك الدولي، فيما من المقرر إجراء المفاوضات يومي الخميس والجمعة.

وسيقود الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء ليو هي، الذي سينضم إليه حاكم البنك المركزي يي غانغ.

ووصل مسؤولون أقل أهمية في وقت سابق للمشاركة في الاجتماعات التي قال البيت الأبيض أنها تحضيرية والمقرر أن تبدأ الإثنين.

في كانون الأول/ديسمبر علقت واشنطن لمدة ثلاثة أشهر خطتها لزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25%، لمنح المفاوضين الوقت للتوصل إلى حل للنزاع التجاري الذي اثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.