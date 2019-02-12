الان تتابع تعليق كل الرحلات الجوية من وإلى بلجيكا غدا بسبب الإضراب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قررت بلجيكا تعليق كل الرحلات الجوية، منها وإليها، غدا الأربعاء، بسبب الإضراب.

وتستعد بروكسل لمواجهة إضراب وطني عام، يوم غد الأربعاء 13 فبراير 2019. وستتوقف الحركة في العديد من المؤسسات والمكاتب والمدراس وغيرها.

فيما اتخذ مطار شارلروا قرار إغلاق أبوابه يوم الإضراب الوطني، بينما قام مطار بروكسل بمراجعة الاضطرابات وإلغاء بعض الرحلات.

وتتوقع شركة (SNCB) أن تكون نصف القطارات في الخدمة خلال هذا اليوم، كما تتوقع كل من شركات النقل العام Stib و De Lijn و TECs حدوث اضطرابات شديدة على شبكاتهم.

يشار إلى أن النقابات الثلاث الرئيسية في البلاد (FGTB، CSC، CGSLB) دعت إلى إضراب وطني، يوم الأربعاء، بعد فشل المشاورات الاجتماعية في القطاع الخاص، وتقدر النقابات أن الزيادة في الراتب البالغة 0.8% في العامين المقبلين باستثناء المؤشر غير كافية.