شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني يشيد بتضحيات الإمارات ضمن قوات التحالف العربي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (عدن)أشاد الرئيس اليمني، عبدربه منصور، بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة وتضحياتها في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال خلال استقباله اليوم (الثلاثاء)، سفير الإمارات لدى اليمن، سالم الغفيلي، «إن المواقف الصادقة والعلاقات الأخوية ستظل حاضرة في ذاكرة شعبنا اليمني ووجدانه على الدوام تجاه الأشقاء في دولة الإمارات ودول تحالف دعم الشرعية الداعم لليمن وشرعيته بقيادة المملكة العربية السعودية».
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