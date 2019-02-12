شكرا لقرائتكم خبر عن لندن: رئيسة الوزراء لا تنوي الاستقالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

قال المتحدث السياسي باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إن ماي لا تعتزم الاستقالة هذا الصيف، نافياً تقارير عن اعتزامها الاستقالة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكانت صحيفة "صن" ذكرت أن ماي تتأهب للاستقالة في الصيف.