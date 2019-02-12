شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السوداني يعتقل أساتذة جامعيين قبل تحرك احتجاجي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)اعتقل الأمن السوداني، اليوم (الثلاثاء)، مجموعة من الأساتذة الجامعيين في العاصمة الخرطوم، كانوا متوجهين للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد حكم الرئيس عمر البشير، بحسب ما صرح زملاؤهم لوكالة فرانس برس.
كما نشرت السلطات عناصر من قوات الأمن قرب جامعة الخرطوم، حيث كان يعتزم عدد من أساتذة الجامعات والمحاضرين المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، بحسب شهود عيان.
وتهز الاحتجاجات السودان منذ قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف في ديسمبر الماضي.
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