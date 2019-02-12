شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تغلق دارَي نشر لارتباطهما بحزب العمال الكردستاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (برلين) دهمت الشرطة الألمانية اليوم (الثلاثاء)، دارَي نشر مرتبطتين بحزب العمال الكردستاني المحظور وأغلقتهما. دهمت الشرطة الألمانية اليوم (الثلاثاء)، دارَي نشر مرتبطتين بحزب العمال الكردستاني المحظور وأغلقتهما. وأعلنت الداخلية الألمانية حظر دارَي «ميتسوبوتاميان بابليشينغ» في مقاطعة شمال الراين وستفاليا، و«إم أي آر مالتيميديا» ومقرها مقاطعة ساكسونيا السفلى. وقالت الوزارة إن الدارين استخدمتا «غطاء» لخدمة مصالح حزب العمال الكردستاني الذي تحظره ألمانيا منذ 1993 وتعتبره منظمة إرهابية.



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