شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تدريبية سعودية لتأهيل القضاة في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استعرض وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي أوضاع السلطة القضائية في اليمن، وتأثير الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية على مؤسسات الدولة، ومنها السلطة القضائية، مثمنا جهود المملكة الساعية لدعم الوزارة، مؤكدا حرص الحكومة الشرعية على تطبيع الحياة في المحافظات المحررة واستئناف عمل المحاكم والأجهزة التابعة لها.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي جمعت وكيل وزارة العدل اليمنية مع نظيره السعودي الدكتور ياسر العاصم، الذي أكد حرص واستعداد المملكة التام لاستيعاب برامج التدريب من وزارة العدل اليمنية وتدريب القضاة وفقا للآلية المتفق عليها بين الطرفين.

وشهدت المباحثات التأكيد على استعداد وزارة العدل في المملكة لتقديم منح لتدريب وتأهيل القضاة في اليمن بما يعزز من أداء السلطة القضائية في اليمن بعد الأضرار التي طالتها جراء الحرب الهمجية التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية على مختلف المحافظات.