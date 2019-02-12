شكرا لقرائتكم خبر عن 1112 انتهاكاً حوثياً منذ بدء الهدنة في الحديدة.. ومقتل 76 مدنياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الحديدة)

ارتفعت خروقات مليشيات الحوثي الانقلابية إلى 1112 خرقا بمحافظة الحديدة، منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي وحتى 9 فبراير 2019.

وأوضح تقرير أن الخروقات أودت بحياة 76 مدنيا وإصابة 492 آخرين جراح بعضهم خطيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أكد التقرير أن خروقات مليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش.

كما أكد التقرير استمرار تصعيد المليشيا، مشيرا إلى استهدافها للبعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والمسؤولة عن إعادة الانتشار واستهدافها أخيراً المطاحن التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن للقمح والدقيق والمواد الإغاثية الأخرى وهو ما يعد استهتارا بالمجتمع الدولي.

وأشار التقرير إلى استمرار الميليشيا في تعزيز مواقعها الدفاعية بشكل كبير عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية، معتبرا أن المليشيا تهدف من خلال ذلك إلى استفزاز قوات الجيش اليمني والتحالف العربي في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم.