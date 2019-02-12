شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: مقتل 4 من رجال الشرطة بهجوم مسلح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (إسلام آباد)

لقي أربعة من رجال الشرطة الباكستانية مصرعهم وأصيب ثلاثة بجروح، بينهم ضابط كبير، جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون على سيارة للشرطة اليوم (الثلاثاء)، في مدينة ديرة إسماعيل خان بإقليم خيبر شمال غرب باكستان.

وأوضح مسؤول الشرطة في المدينة محمد إقبال، أن ستة أو سبعة أشخاص مسلحين كانوا مختبئين على جانب أحد الطرق وفتحوا النار على سيارة للشرطة مرت بالقرب منهم، ولاذوا بالفرار.

وأعلنت منظمة «جماعة الأحرار» المحظورة المنشقة عن حركة طالبان باكستان المسؤولية.