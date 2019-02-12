شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: مقتل 4 من رجال الشرطة بهجوم مسلح والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (إسلام آباد)لقي أربعة من رجال الشرطة الباكستانية مصرعهم وأصيب ثلاثة بجروح، بينهم ضابط كبير، جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون على سيارة للشرطة اليوم (الثلاثاء)، في مدينة ديرة إسماعيل خان بإقليم خيبر شمال غرب باكستان.
وأوضح مسؤول الشرطة في المدينة محمد إقبال، أن ستة أو سبعة أشخاص مسلحين كانوا مختبئين على جانب أحد الطرق وفتحوا النار على سيارة للشرطة مرت بالقرب منهم، ولاذوا بالفرار.
وأعلنت منظمة «جماعة الأحرار» المحظورة المنشقة عن حركة طالبان باكستان المسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: مقتل 4 من رجال الشرطة بهجوم مسلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.