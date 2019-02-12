شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار يهز الجانب السوري مع الحدود التركية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (اسطنبول)ذكرت قناة إن.تي.في التلفزيونية التركية، أن انفجاراً وقع على الجانب السوري من معبر باب السلامة على الحدود التركية السورية اليوم (الثلاثاء).
وقالت القناة إن الانفجار الذي وقع عند المعبر الحدودي بين بلدة أعزاز السورية وبلدة كلس التركية، خلف عدداً لم يتم تحديده من الجرحى.
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