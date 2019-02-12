شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطلسي» في مواجهة الصواريخ الروسية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل)صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم (الثلاثاء)، أن الحلف يضع خططاً لمواجهة نشر محتمل «لمزيد من الصواريخ الروسية» بعد انهيار معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى، ولكنه لن ينشر أية رؤوس نووية جديدة في أوروبا.
وقال إن الحلف سيعزز دفاعاته، ولكن ذلك لا يعني أنه سيحذو حذو روسيا في حشد الصواريخ.
وسيكون مصير المعاهدة التي وقعتها الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفياتي في 1987 لحظر الصواريخ المتوسطة المدى التي تطلق من البر، من أهم بنود اجندة اجتماع وزراء دفاع الحلف الذي سيعقد في بروكسل غداً (الأربعاء).
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