شكرا لقرائتكم شاهد لحظة تفجير سيارة مفخخة عند الحدود السورية التركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية" أن سيارة ملغمة انفجرت عند نقطة تفتيش على مشارف بلدة الراعي السورية قرب الحدود التركية الثلاثاء.

وقال موظف الطوارئ في المنطقة، إن الانفجار أصاب نقطة تفتيش على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود، وأدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة وأربعة مدنيين.

وتعرض "العربية.نت" فيديو يوثق لحظة الانفجار الذي استهدف نقطة التفتيش.

وكانت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية قد ذكرت في وقت سابق أن الانفجار وقع على الجانب السوري من معبر حدودي على بعد 32 كيلومترا غربي الراعي.

ويسيطر مقاتلو معارضة تدعمهم تركيا على بلدة الراعي بعد أن انتزعوا السيطرة عليها من مقاتلي تنظيم داعش، خلال عملية "درع الفرات" التي شنتها أنقرة عام 2016.

وتشهد مدن وبلدات ريف حلب الشمالي الشرقي بشكل متقطع عمليات تفجير بعضها ناجم عن سيارات مفخخة، وبعضها عن دراجات نارية، إضافة للعبوات الناسفة.