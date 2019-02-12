شكرا لقرائتكم اكتشاف آثار لكائنات "تتحرك" قبل أكثر من ملياري سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتشف باحثون آثارا لكائنات كانت قادرة على تغيير مواقعها قبل مليارَي سنة تقريباً، واصفين ذلك بأنه أقدم أثر لمتحجرات عن كائنات متنقلة، ما أعاد الجدل بشأن تاريخ أولى أشكال الحياة المعقدة على الأرض.

فالأشكال الأولى للحياة ظهرت على الأرض قبل 3,5 مليار سنة من خلال كائنات بخلية وحيدة مثل البكتيريا.

أما أشكال الحياة المعقدة الأخرى مثل النباتات والثدييات، فكانت تملك خلايا تسمى "حقيقيات النواة" ويعود تاريخ ظهورها إلى 1,8 مليار سنة.

وقال عبد الرزاق الألباني من جامعة بواتييه الفرنسية المشارك في البحث الذي نشره المعهد الأميركي للعلوم "هذه التحركات هي دليل على وجود تطوّر بيولوجي".

وأوضح "اكتشفنا في هذا الموقع (في الغابون) آثار حركات أفقية ومائلة وعمودية، لكن العالم البكتيري غير قادر على التحرك بهذه الطريقة".

وكانت أقدم آثار لكائنات قادرة على التحرك اكتشفت في أستراليا وكندا وإفريقيا، وهي تعود إلى 570 مليون سنة.