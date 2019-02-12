اسماء السيد - لندن: أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أمام النواب الثلاثاء، أنها "بحاجة الى وقت" لتواصل النقاش مع الاتحاد الاوروبي بشأن إدخال تعديلات على اتفاق بريكست المبرم مع الاتحاد الاوروبي، يمكن أن ترضي مجلس العموم.
وقالت ماي أمام النواب "بعد أن اتفقنا مع الاتحاد الاوروبي على مناقشات اضافية، نحن اليوم بحاجة الى وقت لإنهاء هذه العملية". وكان النواب رفضوا بشكل واسع اتفاق الانسحاب الذي توصلت اليه ماي مع بروكسل، في حين يقترب موعد بريكست المقرر في التاسع والعشرين من مارس بشكل خطير.
كانت هذه تفاصيل خبر ماي تطلب من النواب المزيد من الوقت للتوصل الى اتفاق مع الأوروبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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