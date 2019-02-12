أقفلت دورية للأمن العام عددا من المحال التجارية وتنجيد فرش السيارات بالشمع الأحمر في بلدة غزير - ​كسروان​ و​مستيتا​ - جبيل بناء لإشارة القضاء المختص. وتأتي الخطوة في إطار الحملة التي بدأتها المديرية العامة للأمن العام لإغلاق محلات يديرها ​نازحون سوريون​ في شكل مخالف وغير قانوني.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام أغلق محالا مخالفة يديرها نازحون في غزير ومستيتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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