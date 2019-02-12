الصفدي تمنت أن تؤدي مناقشات مجلس النواب الى تلاقي الأفكار

تمنت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب ​فيوليت الصفدي​، أن "تؤدي مناقشة ​البيان الوزاري​ في ​مجلس النواب​، الى تلاقي الأفكار وإلى التفاهمات التي تصبّ في المصلحة العامة للوطن والمواطنين".

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