لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "مع انعقاد كل جلسة نيابية تقفل طرقات ​وسط بيروت​، ويجب إنهاء هذه الظاهرة واستكمال خطوة وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​، وفتح كل الطرقات دون استثناء وازالة كل العوائق".

كانت هذه تفاصيل خبر سامي فتفت: لإنهاء ظاهرة إقفال طرقات وسط بيروت مع انعقاد كل جلسة نيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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