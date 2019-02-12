قائد الجيش التقى رئيس بلدية جديدة مرجعيون الذي سلمه هبة للجيش بـ500 ألف دولار

التقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في ​اليرزة​، رئيس بلدية ​جديدة مرجعيون​ أمال الحوراني وعقيلته ريما، اللذين قدّما باسمهما واسم نجلهما وائل، هبة مالية للجيش بقيمة 500 ألف دولار.

وشكر العماد عون، الحوراني وعائلته على هذه التقدمة الثانية للجيش، الّتي ستكون هذه المرّة للمساهمة في ترميم وإعادة تأهيل غرف العمليات الجراحية في "المستشفى العسكري المركزي".

كما التقى رئيس بعثة ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ في لبنان Christophe Martin على رأس وفد مرافق، وجرى البحث في شؤون مختلفة.