قائد قوات اليونيفيل تفقد المنطقة المتحفظ عليها لبنانيا قبالة طريق كفركلا

تفقد القائد العام لقوات "اليونيفيل" الجنرال ​ستيفانو دل كول​ يرافقه قائد القطاع الشرقي الجنرال انطونيو روميرو لوسادا، المنطقة المتحفظ عليها لبنانيا باعتبارها محتلة، قبالة طريق ​كفركلا​، واطلعوا على الاعمال التي تقوم بها قوات العدو الإسرائيلي لجهة استكمال بناء ​الجدار الاسمنتي​.

وانتقل بعدها الى محلة المحافر خراج بلدة ​عديسة​ للغاية نفسها، ثم غادر عائدا الى مقر الكتيبة الاندونيسية في عدشيت ​القصير​- قضاء مرجعيون.

وكان دل كول قد وصل الى مقر الكتيبة الاندونيسية في بلدة عدشيت القصير عبر ​مروحية​ حطت به في المقر المذكور، وانطلق بعدها بموكب سيارات الى الحدود اللبنانية.