قائد قوات اليونيفيل تفقد المنطقة المتحفظ عليها لبنانيا قبالة طريق كفركلا

تفقد القائد العام لقوات "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول يرافقه قائد القطاع الشرقي الجنرال انطونيو روميرو لوسادا، المنطقة المتحفظ عليها لبنانيا باعتبارها محتلة، قبالة طريق كفركلا، واطلعوا على الاعمال التي تقوم بها قوات العدو الإسرائيلي لجهة استكمال بناء الجدار الاسمنتي.
وانتقل بعدها الى محلة المحافر خراج بلدة عديسة للغاية نفسها، ثم غادر عائدا الى مقر الكتيبة الاندونيسية في عدشيت القصير- قضاء مرجعيون.
وكان دل كول قد وصل الى مقر الكتيبة الاندونيسية في بلدة عدشيت القصير عبر مروحية حطت به في المقر المذكور، وانطلق بعدها بموكب سيارات الى الحدود اللبنانية.
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