الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان نفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب أمس واليوم

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 11 شباط 2019 الساعة 17:40، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الشوف​، ​البقاع الغربي​ و​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:40 من فوق ​بلدة كفركلا​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "بتاريخ 12 شباط 2019 الساعة 5:50، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 6:50 من فوق ​بلدة رميش​".