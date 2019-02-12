السلطات البلجيكية تعلن تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى البلاد بسبب الإضراب غدا

أعلنت السلطات البلجيكية عن تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى البلاد بسبب الإضراب غدا الأربعاء.
وكانت النقابات الثلاث الكبرى في بلجيكا (FGTB، CSC، CGSLB) قد دعت إلى إضراب وطني يوم الأربعاء بعد فشل المشاورات الاجتماعية في القطاع الخاص، وتقدر النقابات أن الزيادة في الراتب البالغة 0.8 في المائة في العامين المقبلين باستثناء المؤشر، غير كافية.
وتوقعت شركة "SNGB" للقطارات في البلاد أن تكون نصف القطارات في الخدمة خلال هذا اليوم، كما تتوقع كل من شركات النقل العام Stib و De Lijn و TECs حدوث اضطرابات شديدة على شبكاتهم. وسيشمل الإضراب أيضا كلا من المؤسسات والمكاتب والمدراس وغيرها.
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