داخلية ألمانيا: حظر دارَي نشر لارتباطهما بحزب العمال الكردستاني المحظور

أعلنت وزارة ​الداخلية الألمانية​ أنّ "​الشرطة الألمانية​ دهمت دارَي نشر هما "ميتسوبوتاميان بابليشينغ" في مقاطعة شمال الراين وستفاليا، و"إم أي آر مالتيميديا" ومقرّها مقاطعة ساكسونيا السفلى، وأغلقتهما".

وأوضحت في بيان، أنّ "الدارين استخدمتا غطاء شركتي نشر، لخدمة مصالح "​حزب العمال الكردستاني​" الّذي تحظره ​ألمانيا​ منذ عام 1993 وتعتبره منظمة إرهابية".

وروّج الموقع الإلكتروني التابع لدار "ميتسوبوتاميان" لمنشورات سياسية كردية لكتّاب من بينهم زعيم "حزب العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، فيما يقول موقع "إم أي آر مالتيميديا" إنه يروّج للموسيقى الكردية.