المقداد: حلف المقاومة يعيش مرحلة انتصارات

أعلن نائب وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​ أن "حلف ​المقاومة​ يعيش مرحلة انتصارات"، مشددا على أن "هذه الانتصارات ستستمر حتى تحرير آخر ذرة تراب من ​سوريا​".

وخلال حديث صحفي على هامش احتفالات السفارة ال​إيران​ية بدمشق لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لفت المقداد إلى أن "الدبلوماسية السورية لا تعير التأويلات وما تقوله أجهزة الإعلام أي اهتمام"، مؤكدا على "ثقة سوريا بنفسها، وأنه لن يكون على الأرض السورية في نهاية المطاف إلا ​الجيش السوري​ وكل من تطلب منه ​الحكومة السورية​ أن يكون على الأرض السورية".

وشدد على أنه "سيتم تحرير كل ذرة تراب على أراضي سوريا"، مؤكدا أنه "ليس على المدى البعيد إنما انشاء الله في أقرب مدى يمكن أن يحقق أهدافنا وأهداف شعبنا وأهداف حلف المقاومة في تحقيق الانتصار النهائي على أعدائنا جميعا".