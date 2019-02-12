مصادقة البرلمان الاوروبي على اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب

صادق ​البرلمان الأوروبي​ على اتفاق جديد حول ​الصيد​ البحري بين ​الاتحاد الأوروبي​ و​المغرب​ أعيد التفاوض بشأنه بعد رفض ​محكمة العدل الأوروبية​ الاتفاق السابق بسبب عدم أخذه الصحراء الغربية في الاعتبار.

وحصل الاتفاق الجديد الذي سيشمل الصحراء الغربية، على غالبية أصوات البرلمان الأوروبي (415 صوتاً مؤيدا، 189 معارضاً) بعد رفض دعوة نواب أوروبيين من حزب الخضر وآخرين اشتراكيين ديموقراطيين، إخضاع النصّ الجديد إلى تقييم محكمة العدل الأوروبية (189 صوتاً مؤيداً، 410 معارضين).