هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، قطر متهما إياها بـ"مساعدة الاحتلال الإسرائيلي"، ووصف دور الدوحة في فلسطين بـ "المعصية"، مؤكداً "اننا متجذرون في أرضنا، وسنحقق حلمنا بالعودة والتحرير، ولو بقينا وحدنا".
وسأل: "لماذا هذا التطبيع العلني مع الاحتلال، ألم تسمعوا بالقول: وإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا؟"، مشيراً إلى "انني أتمنى على حركة "حماس" أن تدرك المتغيرات في المنطقة وأن مشروعهم قد هُزم، وهذه زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني تصرح للقناة العاشرة الإسرائيلية بأن السلاح الذي وصل إلى قطاع غزة، دخل بعلمنا وبالتنسيق معنا".
ولفت إلى أن "إسرائيل عيونها على كل الأراضي العربية، لكن يجب ألا نتركها ويجب التصدي لمخططاتها، وأن يبقى الرهان على قوتنا العربية، ولا نراهن على أميركا".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بفتح: قطر تساعد الاحتلال الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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