مسؤول بفتح: قطر تساعد الاحتلال الإسرائيلي

هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ​عباس زكي​، قطر متهما إياها بـ"مساعدة الاحتلال ال​إسرائيل​ي"، ووصف دور الدوحة في ​فلسطين​ بـ "المعصية"، مؤكداً "اننا متجذرون في أرضنا، وسنحقق حلمنا بالعودة والتحرير، ولو بقينا وحدنا".

وسأل: "لماذا هذا التطبيع العلني مع الاحتلال، ألم تسمعوا بالقول: وإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا؟"، مشيراً إلى "انني أتمنى على حركة "حماس" أن تدرك المتغيرات في المنطقة وأن مشروعهم قد هُزم، وهذه زعيمة ​المعارضة الإسرائيلية​ ​تسيبي ليفني​ تصرح للقناة العاشرة الإسرائيلية بأن السلاح الذي وصل إلى ​قطاع غزة​، دخل بعلمنا وبالتنسيق معنا".

ولفت إلى أن "إسرائيل عيونها على كل الأراضي العربية، لكن يجب ألا نتركها ويجب التصدي لمخططاتها، وأن يبقى الرهان على قوتنا العربية، ولا نراهن على ​أميركا​".