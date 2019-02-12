أكدت مسؤول بالأوروغواي عبر وكالة "​سبوتنيك​" الروسية "اننا لن نعترف بأي رئيس ل​فنزويلا​ غير منتخب بحسب ​الدستور​ ومحاولة انقلاب خواي غوايدو ستؤجج الخلافات"، معتبراً أن "ما قام به غوايدو عمل غير مسؤول"، مشيراً إلى أن "ما قام به غوايدو في فنزويلا قد يؤدي الى حرب دموية في البلاد".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالأوروغواي: لن نعترف بأي رئيس لفنزويلا غير منتخب بحسب الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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